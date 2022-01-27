Медведев прокомментировал ситуацию с нападениями на школы в России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, что за последнее время в России было предотвращено более 100 терактов с использованием оружия в школах. Для решения этой проблемы следует проводить работу по выявлению разного рода группировок и сообществ, включая террористические, сообщает РИА Новости.

Это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа <...> по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер, — заявил Медведев.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трёх подростков в возрасте 16 и 17 лет, которые планировали устроить теракт в школе № 121 Нижнего Новгорода из-за «ненависти к людям». В ходе обысков в их квартирах были обнаружены схемы здания и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также компоненты к ним.

Один из подростков, готовивших нападение на школу, рассказал, как разрабатывал план, и признался, что превосходил остальных в тактике. Ещё один юноша заявил, что «ненавидит людей» и хочет, чтобы каждый «испытывал боль».