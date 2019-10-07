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Хабаровский краевой суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу и изменить меру пресечения сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву, которому предъявлены обвинения в халатности при проведении проверки в палаточном лагере «Холдоми».

По словам представителя суда, фигуранта перевели под домашний арест, передаёт РИА Новости. Как писал News.ru, ранее глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев заявил, что запрещать работу...