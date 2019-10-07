Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил президента Владимира Путина с днём рождения. 7 октября главе российского государства исполнилось 67 лет.
Глава кабмина принёс свои самые наилучшие пожелания по телефону.
Медведев поздравил президента по телефону, пожелал ему здоровья и успехов в работе на благо России, — сообщил «
Интерфаксу» пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов.
Ранее поздравительную телеграмму в адрес Путина направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал президенту РФ крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов, писал News.ru.
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