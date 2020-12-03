Медведев попросил сделать прогноз по возможным межэтническим конфликтам

https://static.news.ru/photo/ce3f24ae-3566-11eb-9de6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил ФСБ, МВД и Генпрокуратуру подготовить к апрелю 2021 года прогноз возникновения в РФ межэтнических и межконфессиональных конфликтов во время грядущих выборов в Госдуму и переписи населения, а также представить комплекс мер по нейтрализации подобных рисков.

Как всегда, такие крупные события могут вызывать отдельные межэтнические и межконфессиональные конфликты. Или, во всяком случае, те или иные структуры, преступные группировки постараются этим воспользоваться, — цитирует политика РИА Новости.

Он добавил, что власти не могут допустить, чтобы в России из-за действий экстремистов лилась кровь. Поэтому необходимо повысить эффективность в сфере национальной политики. Медведев отметил, что в РФ с начала 2020-го специалисты удалили материалы радикальной направленности с 50 тысяч интернет-порталов. По его словам, зарубежные неправительственные организации стараются обострить обстановку в ряде субъектов РФ, в том числе с помощью дискредитации властей.

Медведев также отметил негативное влияние миграции на социальное обеспечение россиян. Он пояснил, что увеличение числа переселенцев приводит к росту нагрузки на региональные и муниципальные системы соцобеспечения, из-за чего они не могут в полном объёме оказывать услуги местным жителям.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу Калининграда оштрафовали на 350 тысяч рублей за репост в социальной сети сообщения о взрыве здания ФСБ в Архангельске. Суд расценил её действия как оправдание терроризма.