Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о присуждении премий в области СМИ. Проект документа был внесён в кабмин Минкомсвязью.
Всего премий 10, и размер каждой составляет 1 млн рублей. Присуждаются они за значительные творческие и профессиональные достижения.
Одна из премий традиционно присуждается по предложению премьера. Медведев предложил кандидатуру ведущего телепрограмм, общественного и государственного деятеля Михаила Швыдкого, отметив его персональный вклад в развитие СМИ.
В документе,
Ранее NEWS.ru писал, что Медведев подписал постановление, в соответствии с которым власти регионов получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в 2019 году.
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