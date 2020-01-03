https://static.news.ru/photo/5366105a-2e2b-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о присуждении премий в области СМИ. Проект документа был внесён в кабмин Минкомсвязью.

Всего премий 10, и размер каждой составляет 1 млн рублей. Присуждаются они за значительные творческие и профессиональные достижения.

Одна из премий традиционно присуждается по предложению премьера. Медведев предложил кандидатуру ведущего телепрограмм, общественного и государственного деятеля Михаила Швыдкого, отметив его персональный вклад в развитие СМИ.

В документе, опубликованном на сайте кабмина, также указаны издатель ряда русскоязычных СМИ Австралии и Новой Зеландии Семён Пинчук, гендиректор общества с ограниченной ответственностью «АБВГДейка» Татьяна Черняева, завотделом культуры редакции газеты «Коммерсант» Сергей Ходнев и другие соискатели.

Ранее NEWS.ru писал, что Медведев подписал постановление, в соответствии с которым власти регионов получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в 2019 году.