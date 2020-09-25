Медведев поддержал идею назвать улицы в честь погибших от COVID-19 врачей

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Дистанционное обучение увеличивает образовательное расслоение между учениками. Так считают большинство опрошенных российских родителей. Всё дело в том, что дисциплинированные школьники продолжают прилежно учиться, а те, кто не способен к самообразованию или работе без контроля, вообще перестают заниматься.

72% респондентов посчитали, что во время обучения на удалёнке дети сильно отвлекаются, а преподаватели не могут уследить за порядком, передаёт РБК. Ещё 34% назвали одним из основных минусов низкое качество...