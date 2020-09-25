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Медведев поддержал идею назвать улицы в честь погибших от COVID-19 врачей

18:25, 25 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из подписчиков заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Facebook предложил назвать улицы российских городов и посёлков в честь врачей, погибших при борьбе с коронавирусом. Политик ответил, что считает такую инициативу верной.

Комментарий появился под постом Медведева о работе в рамках общественной приёмной партии «Единая Россия», которую он возглавляет.

Это правильная идея, — написал политик.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

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