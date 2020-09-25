Медведев поддержал идею назвать улицы в честь погибших от COVID-19 врачей

Один из подписчиков заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Facebook предложил назвать улицы российских городов и посёлков в честь врачей, погибших при борьбе с коронавирусом. Политик ответил, что считает такую инициативу верной.
Комментарий
Это правильная идея, — написал политик.
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен