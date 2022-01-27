Медведев назвал ключевые проблемы России

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий пациентам с пятницы, 28 января, получать консультацию врача, рецепт на лекарства и открывать больничный по телефону. Такая возможность уже предусмотрена в памятке Минздрава для больных с бессимптомным или лёгким течением ОРВИ или COVID-19, сообщает «Коммерсант».

Указ основан на действующих положениях законодательства о телемедицине и работает, только если за последние семь дней будет выявлено свыше 60 тысяч заболевших. Эта мера вызвана с возросшей в разы нагрузкой...