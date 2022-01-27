Медведев назвал ключевые проблемы России

Медведев назвал ключевыми проблемами в России бедность и низкие доходы
Ксения Голуб
Ксения Голуб
07:19, 28 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости и другим российским СМИ, что бедность и низкие доходы — главные проблемы страны. Они влекут за собой проблемы здоровья, повышения уровня преступности и ряд других. По его словам, также на повестке дня стоят такие насущные вопросы, как развитие экономики и коррупция.
Я согласен с президентом... Проблема бедности, низких доходов — это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер, — отметил Медведев.
Зампредседателя Совбеза также перечислил другие проблемы, которые стоят на повестке дня — коррупция, технологическое отставание, необходимость создания современной инновационной экономики.
Действительно, проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики — всё это в повестке дня. Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один, — пояснил он.