Медсестра показала тяжёлые ожоги после ношения костюма химзащиты

https://static.news.ru/photo/31c5c48e-8d3c-11ea-8c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Медсестра, работающая в одной из больниц Владимирской области, пожаловалась на то, что руководство медучреждения заставляет своих сотрудников носить одноразовые костюмы химзащиты по несколько раз.

По словам девушки, костюмы замачивают в хлорке, обеззараживая вещи таким способом. Однако из-за этого у персонала начались проблемы со здоровьем.

Благодаря этому имеем химический ожог 2-й степени, — написала медсестра в Instagram.

Многие интернет-пользователи возмутились из-за этого. Они не понимают, почему врачей и медсестёр, работающими с пациентами с COVID-19, не могут обеспечить необходимыми предметами одежды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младший медицинский персонал инфекционной больницы в Коммунарке, специализирующейся на лечении пациентов с коронавирусом, якобы готов уволиться из-за перегрузок, плохого обеспечения средствами защиты, низких зарплат и отказа платить обещанные президентом Владимиром Путиным надбавки.