Медсестра показала тяжёлые ожоги после ношения костюма химзащиты

Медсестра, работающая в одной из больниц Владимирской области, пожаловалась на то, что руководство медучреждения заставляет своих сотрудников носить одноразовые костюмы химзащиты по несколько раз.
По словам девушки, костюмы замачивают в хлорке, обеззараживая вещи таким способом. Однако из-за этого у персонала начались проблемы со здоровьем.
Благодаря этому имеем химический ожог 2-й степени, — написала медсестра в Instagram.
Многие интернет-пользователи возмутились из-за этого. Они не понимают, почему врачей и медсестёр, работающими с пациентами с COVID-19, не могут обеспечить необходимыми предметами одежды.
Ранее NEWS.ru сообщал, что младший медицинский персонал инфекционной больницы в Коммунарке, специализирующейся на лечении пациентов с коронавирусом, якобы готов уволиться из-за перегрузок, плохого обеспечения средствами защиты, низких зарплат и отказа платить обещанные президентом Владимиром Путиным надбавки.
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