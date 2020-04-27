Младший медицинский персонал инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, специализирующейся на лечении пациентов с коронавирусом, готов уволиться из-за нарушения трудовых прав. Медсёстры и санитарки рассказывают о трудовых перегрузках, плохом обеспечении средствами защиты и низких зарплатах. При этом руководство якобы отказывается платить им обещанные президентом Владимиром Путиным надбавки. По некоторым данным, во время визита в стационар главы государства, рядовых работников клиники изолировали от главы государства, чтобы они не смогли рассказать ему о своих проблемах. Как оказалось, медперсонал нанимается в больницу по аутсорсингу через частные компании, то есть официально это не медицинская организация платит им меньше положенного, а фирма-посредник. Бюджетное учреждение лишь заказывает услуги.

И за буфетчицу, и за уборщицу

Недавно журналистка Наталья Андреева, о госпитализации которой в больницу в Коммунарке ранее рассказывал NEWS.ru, опубликовала на своей странице в Facebook рассказ одной из младших медсестёр, нанятой в клинику клининговой компанией «Арни». Женщина сообщила, что отработала в этой больнице «почти с самого начала до 20 апреля». Ей пришлось уволиться, потому что, по её словам, «так больше работать нельзя».

Начну с того, что я работала от компании «Арни», с которой у больницы был заключён контракт на оказание услуг младшего медицинского персонала и клининга (уборщиц). В наши обязанности входит уход за больными, а в результате приходилось работать и за буфетчицу, за кастеляншу, за уборщицу и даже помогать медсёстрам, потому что людей не хватало ни у нас в «Арни», ни в больнице медсестёр, — рассказывает бывшая сотрудница клиники.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

По её словам, график был очень плотный. Иногда с перерывами на сутки приходилось работать по два-три дня. Изначально всех обеспечивали защитными костюмами, очками и масками, а также питанием. Но в какой-то момент перестали кормить, сказав, что нанятые через компанию медработники не относятся к больнице, а затем начали выдавать им бывшие в употреблении защитные костюмы, подвергая опасности заражения. При этом «штатных» врачей и медсестёр обеспечивали новыми средствами индивидуальной защиты.

После того как главврач заболел коронавирусом, у всех медиков, которые работают в Коммунарке, были взяты анализы на коронавирус, кроме тех, кто работал в компании «Арни». Нам так и сказали: «Вы не наши, вам анализ не берём». <...>. В марте я работала на трёх постах одна. На каждом посту от 25-30 человек больных <...>. Были дни, когда я работала на два этажа одна, на пять постов — это около 120 человек, — рассказала бывшая медсестра.

Без надбавок

При этом женщина добавила, что никаких доплат за сверхурочную работу, как и её коллеги, не получила. Об этом она собиралась написать Владимиру Путину, «но не была уверена, что это дойдёт до адресата».

Теперь что касается доплаты всем, кто работает с больными коронавирусом, которую обещал Владимир Путин. Мы её не получили, руководство нашей фирмы так и сказало: «Вам Путин обещал, пусть вам лично сам и даёт». В результате в марте, отработав 14 суток на 1,5 ставки я получила зарплату всего 41 тысячу рублей, а за апрель (я уволилась 20-го) — всего 26 тысяч, это вместе с расчётом, — отметила бывшая работница инфекционной больницы.

По её словам, некоторым медсёстрам, которые отработали в марте, не хватило одной смены, чтобы получить «путинскую надбавку». При этом они «тоже работали на два, а то и три поста».

pixabay.com

Напомним, в начале апреля Владимир Путин заявил, что в течение трех месяцев врачи, работающие с пациентами с COVID-19, будут получать доплату в 80 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, а младший — 25 тысяч рублей.

В соцсетях можно найти объявление о наборе санитаров и санитарок в больницу в Коммунарке, зарплату им обещают в 32 тысячи рублей, при этом оформление по Трудовому кодексу с графиком работы «сутки через двое».

Кстати, на выходные, по словам бывшей медсестры, если врачам предоставляются гостиницы, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск возможного заражения, то работающим на аутсорсинге сотрудникам приходится ездить домой. Хотя у последних более высокий риск заразиться, учитывая ситуацию со средствами защиты и работу в реанимации, где в основном лежит большинство тех, у кого коронавирус подтвердился.

Врачи в палату заходят один раз в день на обход, медсестра один-три раза поставить капельницу и выдать таблетки, измерить температуру, а мы заходим к больным по 10 и более раз, еду приносим только пять раз в день, смена белья, памперсов и так далее, — продолжает бывшая работница стационара.

По её словам, также в больнице «не хватает уток и отсутствуют судна», что тоже существенно усложняет работу.

Описанное бывшая сотрудница проиллюстрировала скриншотами из внутреннего чата медперсонала.

К описанному выше Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники добавляет, что во время приезда главы государства в больницу в Коммунарке 24 марта «весь младший персонал закрыли в своих отделениях, чтобы те не смогли рассказать Владимиру Владимировичу о сложившейся ситуации».

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московская компания «Арни», как говорится на её сайте, специализируется на обеспечении лечебно-профилактических учреждений «непрофильными услугами». Она «работает в сфере административно-хозяйственного аутсорсинга, предоставляя услуги по выполнению функций младшего медицинского персонала, дезинфекции помещений, благоустройству и содержанию прилегающих территорий».

Там утверждают, что основой их подхода является «разработанная „Арни“ программа оптимизации работ и затрат», благодаря которой снижение трат на поддержание санитарно-противоэпидемиологического режима достигает 40%.

Два Арни

В государственном реестре юридических лиц существуют два ООО «Арни», зарегистрированные по одному юридическому адресу, совпадающему с координатами, указанными на сайте организации. Одно из них было создано в 2014 году, второе в 2015-м. В первом директором является некий Нелепа Пётр Аркадьевич (также он руководит клининговой компанией ООО «Синергия плюс»), а учредителями значатся Шафрановский Никита Павлович и Шафрановская Елена Андреевна. Они же являются и владельцами второго ООО «Арни», где директором выступает Никита Шафрановский. Основным видом деятельности обеих компаний является организация санитарно-эпидемиологической службы, а уставной капитал — по 10 тысяч рублей.

Общество, зарегистрированное в 2014 году, имеет портфель госзакупок в 2,6 млрд рублей. За время своего существования фирма заключила 96 контрактов. Так, например, 2 марта ООО «Арни» на безальтернативной основе выиграло тендер на услуги по медицинскому уходу в столичной ГКБ № 40 стоимостью 219,2 млн рублей. Речь идёт как раз об инфекционной больнице в Коммунарке.

В феврале компания заключила контракт на 60 млн рублей на оказание услуг по выполнению функций младшего медперсонала с ФГБУ «Федеральный Центр Мозга и Нейротехнологий». До этого 2,9 млн ООО «Арни» получило на оказание в течение апреля услуг по медицинскому уходу в московской ГКБ № 13.

Крупный контракт на 363,6 млн рублей данная фирма заключила в декабре 2019 года с московской инфекционной клинической больницей № 2, а месяцем ранее — на 259,1 млн рублей по оказанию услуг по комплексному обслуживанию помещений ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами президента. В апреле 2019 года было подписано соглашение на оказание услуг по медицинскому уходу в московском ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2» за 190 млн рублей.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Другие компании, афилированные с учредителями ООО «Арни», занимаются арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом (ООО «Го! Риал Эстейт» и ООО «Инициатива-Компас»), деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях (ООО «Квадро групп»), а также производством медицинских инструментов и оборудования (ООО «НК Биотехнологии»).

О проблемах с персоналом в Коммунарке сообщалось ещё в марте. Тогда издание Readovka приводило монолог одной из медсестёр, которая призналась, что в инфекционном отделении «творится полный бардак».

По её словам «младшего персонала и мест катастрофически не хватает, а лечить больных приходится врачам других специальностей, более того, никто не знает, как». Также она говорила и про проблемы с диагностикой. Заборы крови делают по несколько раз, потому что якобы теряют их, а выписку прошедших карантин пациентов задерживают.

Кроме того, количество потенциально заражённых пациентов в больнице могут занижать, в частности, не совпадает количество обедов — в инфекционное отделение заказывают на полторы сотни больше, чем нужно, — говорилось в публикации.

Также издание публиковало видео из стационара, на котором женщина за кадром (вероятно, пациент) рассказывала, что 17 марта им принесли на обед блюдо, которое было изготовлено за два дня до этого. Кстати, согласно договору от 2 марта, питанием инфекционную больницу в Коммунарке с 5 марта по 5 июня обеспечивает компания АВК, связанная с предпринимателем Евгением Пригожиным, также известным как «повар Путина». Сумма контракта составила 15 млн рублей.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко днём 27 апреля прокомментировал ситуацию с привлечением персонала по аутсорсингу.

В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что якобы работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты хотел бы разъяснить, что речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге. Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту, — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в штате клиники сейчас работают 385 медицинских сестёр, все они оформлены как сотрудники. Никаких массовых увольнений нет, утверждает Проценко.

Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал 137 человек. Всё это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40. Средства индивидуальной защиты в больнице есть и в более чем достаточном количестве! — заявил он.

Проценко добавил, что «несмотря на то, больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций», со своей стороны он пообещал урегулировать проблему, не уточняя, каким именно образом это может быть сделано.