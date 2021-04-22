Мединский объяснил, какие учебники по истории критиковал Путин

https://static.news.ru/photo/6d376e12-a39a-11eb-8115-96000091f725_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс преподавания истории в школах необходимо совершенствовать, считает помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Так он прокомментировал критику учебников, которую озвучил глава государства во время оглашения послания Федеральному собранию, передаёт ТАСС.

Экс-министр культуры уточнил, что Путин говорил о пособиях, которые были изданы в 1990-е годы.

Сейчас разработан историко-культурный стандарт. Новые издания, которые выходят в рамках уже этого историко-культурного стандарта, — там есть всё, что нужно, про Сталинградскую битву. То, что нам надо и дальше заниматься совершенствованием учебного процесса по [такому] важнейшему предмету, как история, — это вне всякого сомнения, — сказал Мединский.

По его мнению, «очень знаково, что президент обратил на это внимание».

Днём ранее Путин раскритиковал отечественные учебники по истории, указав на то, что в них недостаточно полно отражены значительные эпизоды прошлого России, в том числе о героических подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны. В некоторых пособиях даже не упомянута Сталинградской битва, возмутился президент.

В конце марта стало известно, что Министерство просвещения одобрило учебники по истории под редакцией Мединского, которые охватывают период с античности и до последних лет, включая ситуацию с пандемией коронавируса. Первый тираж должен быть готов к концу апреля — началу мая.