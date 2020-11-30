Медики выявили в Москве 6524 новых случая COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/c96244f6-33af-11eb-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Медики выявили в Москве за последние сутки 6524 случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В столице также госпитализировали 1376 граждан с подтверждённым COVID-19 в течение 24 часов. К аппаратам ИВЛ подключён 431 гражданин.

В столице подтверждено 6524 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1376 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 431 человек. 12,7% среди заболевших — дети, 38,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% — от 46 до 65 лет, — говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, в Санкт-Петербурге зафиксировали 3697 заболевших, в Мособласти — 1104, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Наименьшее число заражённых отметили в Еврейской автономной области — 30, Ненецком и Чукотском автономных округах — по три.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека.

При COVID-19 часто фиксируются поражения центральной нервной системы, вплоть до паралича, заявил завотделением сомнологии в исследовательском Центре оториноларингологии медико-биологического агентства врач Александр Мельников. Он добавил, что потеря обоняния у заражённого COVID-19 тоже может являться следствием поражения ЦНС. Однако пока это только гипотеза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в информации об иммунитете к коронавирусной инфекции, которой обладают специалисты. По её словам, все обсуждают наличие антител к COVID-19, однако не только они помогают избежать заражения. Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к нему есть.