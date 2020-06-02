Медики выявили в Москве 1842 случая COVID-19 за последние сутки

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики за последние 24 часа выявили в Москве 1842 новых случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). За время наблюдений в столице РФ зарегистрировали 187 216 пациентов, из них поправились 91 654 (+3385 за сутки), умерли 2685 (+61).

Всего в РФ за последние сутки зафиксировали 8536 заболевших. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 432 277, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Более трети новых заболевших (3287 человек) не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек.

В мире за всё время пандемии заразились COVID-19 6,3 млн граждан, свыше 380 тысяч умерли, исцелились более 2,7 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что интенсивность второй волны коронавируса будет целиком зависеть от умения и готовности системы здравоохранения распознать начало подъёма заболеваемости. Вирус сохранится в человеческой популяции до тех пор, пока не будет разработана эффективная вакцина или некое «чудодейственное» лекарство от него.