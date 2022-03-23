Медики выписали из больницы 11 пострадавших на шахте «Листвяжная»

Медики выписали из Центра охраны здоровья 11 работников шахты «Листвяжная», госпитализированных накануне после сбоя в работе системы вентиляции. Под наблюдением врачей остаётся один человек в состоянии лёгкой степени тяжести, рассказали ТАСС в Кузбасском центре медицины катастроф.

11 сотрудников шахты «Листвяжная» после комплексного медицинского обследования были отправлены домой, — сообщил собеседник агентства.

Рабочие шахты «Листвяжная» были эвакуированы утром 22 марта после того, как некоторые из них почувствовали недомогание. По данным областной прокуратуры, причиной инцидента стал сбой в системе вентиляции — произошла задержка в переходе на резервный вентилятор главного проветривания, что привело к превышению концентрации углекислого газа. Ведомство организовало проверку по факту случившегося, на место выехал межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

В Ростехнадзоре заявили, что в шахте произошло загазирование. При этом отмечалось, что уровень метана в «Листвяжной» в норме, датчики не зафиксировали превышения его концентрации. Всего из шахты были эвакуированы 134 человека, 12 из них проходили обследование.