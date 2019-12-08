https://static.news.ru/photo/d3d3759e-19a3-11ea-a7b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские поликлиники проведут ряд обучающих занятий и лекций, посвящённых различным темам. Среди них: профилактика рахита у детей, здоровый образ жизни, профилактика инфаркта, вред курения, паховые грыжи и другие.

Кроме того, в Центре здоровья диагностического центра № 5 все желающие смогут бесплатно провести исследование функциональных и адаптивных резервов организма, определить индекс массы тела, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский врач разоблачил эффективность самых дорогих и бесполезных лекарственных препаратов от гриппа и ОРВИ. Большинство противовирусных и иммуномодулирующих препаратов — «пустышки».

Врач рассказал, что единственное вещество, действие которого доказано, это осельтамивир. Но проблема заключается в том, что это вещество действует только на грипп типов А и Б, при другой разновидности гриппа или при ОРВИ он может не помочь.

Кроме того, специалист предостерёг от излишнего применения витамина С и пробиотиков. Переборщив с дозой витамина, можно получить мочекаменную болезнь, а его эффективность в борьбе с вирусными заболеваниями не доказана. Пробиотики очень дорогие и тоже не факт, что помогут — у всех людей разная микрофлора кишечника. Поэтому Сергей Поляков советует заменить пробиотики кисломолочными продуктами.