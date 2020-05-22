Медики рассказали о возрастных ограничениях испытаний вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bbe5f876-9c4d-11ea-8a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принять участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса нового типа, вызывающего тяжёлое заболевание COVID-19, могут граждане в возрасте от 18 до 50 лет. Желающим придётся провести несколько суток в стационаре и периодически посещать клинику после выписки.

Добровольцами не смогут стать беременные и кормящие женщины, уже переболевшие COVID-19, курящие, алкоголики, наркоманы, граждане с психическими заболеваниями и хроническими недугами, пишет «Царьград» со ссылкой на НИИ гриппа им. Смородинцева.

Россия остаётся второй страной по распространению коронавируса среди населения: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В наибольшей степени пострадала Бразилия, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от COVID-19, разрабатываемую в Московском государственном университете, в список перспективных препаратов против коронавирусной инфекции.