Медики рассказали о возрастных ограничениях испытаний вакцины от COVID-19

Принять участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса нового типа, вызывающего тяжёлое заболевание COVID-19, могут граждане в возрасте от 18 до 50 лет. Желающим придётся провести несколько суток в стационаре и периодически посещать клинику после выписки.
Добровольцами не смогут стать беременные и кормящие женщины, уже переболевшие COVID-19, курящие, алкоголики, наркоманы, граждане с психическими заболеваниями и хроническими недугами,
Россия остаётся второй страной по распространению коронавируса среди населения: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.
Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В наибольшей степени пострадала Бразилия, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от COVID-19, разрабатываемую в Московском государственном университете, в список перспективных препаратов против коронавирусной инфекции.
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