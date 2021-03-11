Медики предупредили об опасности холода для переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/d82090f0-8293-11eb-be6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антициклон вызвал похолодание в западной части России и на Урале. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до минус 19, в отдельных районах Свердловской области ожидается минус 39 градусов. Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что такая погода создаёт риски для людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Воздух становится более сухим, и больные бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких переносят холод хуже. Те, кто переболел коронавирусом, тоже в группе риска. В воздухе уменьшается содержание кислорода, это могут почувствовать люди с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца, как и те, кто страдает мигренями, — пояснил медик в беседе с URA.RU.

Заслуженный врач России депутат Госдумы Наталья Санина согласилась с Водовозовым. Она также отметила, что холодный воздух может спровоцировать повышенную активность микрофлоры в организме человека.

Вирусы при такой погоде проникают внутрь быстрее. Из-за переохлаждения может случиться приступ стенокардии. Когда человек из тепла выходит на мороз и чувствует себя плохо, ему нужно оставаться в тёплом помещении, — сказала парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что новый уклад жизни, стрессы и потери близких на фоне пандемии коронавируса приводят к развитию психических заболеваний. Их рост уже наблюдают специалисты в США, аналогичный процесс может начаться в России.