Учёные ожидают роста числа психических заболеваний в России

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Новый уклад жизни, стрессы и потери близких приводят к развитию психических заболеваний, увеличение числа которых уже фиксируется в США, аналогичный процесс может начаться в России, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, необходимость во временной медикаментозной корректировке чаще всего появляется после сильных потрясений, смены работы, потерь в семье и других подобных событиях. К ним относится и пандемия, которая «предоставляет это всё в избытке».

Поэтому в США отмечается всплеск обращений за психиатрической помощью. Подчеркну, что это не новые диагнозы «большой психиатрии» — типа шизофрении, или маниакально-депрессивного синдрома. Это «временные» трудности, например эпизоды депрессии или же тревожности, но все же они требуют специализированной помощи, — отметила Баранова.

Она уточнила, что в России наблюдается похожая ситуация, однако там не принято лечить «временные» психологические проблемы медикаментозно. Это не значит, что людям легче их переносить.

Специалист напомнила, что согласно статистике США, около 30% людей хотя бы раз в жизни была необходима медикаментозная коррекция психического состояния, ещё 3% она нужна постоянно, передаёт РИА Новости.

Ранее nEWS.ru писал, что эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый «букет» других психических расстройств грозят «накрыть» человека, исцелившегося от коронавируса. После выздоровления на это действительно нередко жалуются пациенты. Итальянские учёные выяснили, что у 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике.