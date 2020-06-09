Медики подготовили более 35 рекомендаций для профилактики COVID-19

https://static.news.ru/photo/ad38fa5c-aa45-11ea-b234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о подготовке российскими медиками более 35 методических рекомендаций для профилактики коронавируса. Они будут нацелены на различные сферы деятельности.

Мы методических рекомендаций отработали уже 35 для всех видов деятельности... Смотрим международный опыт, но вот такого опыта по организации летней оздоровительной кампании нет в мире, и Россия сегодня — единственное государство, которое за счёт бюджета формирует возможность детям отдохнуть, — цитирует Попову ТАСС.

Она также добавила, что методические рекомендации не влекут за собой ответственности. Это позволяет специалистам из различных сфер подстраивать их под себя.

На сегодняшний день динамическая ситуация у нас стабильная, постоянное неуклонное снижение ежедневного количества регистрируемых случаев есть, — подытожила глава ведомства.

NEWS.ru писал ранее, что вторая волна нового коронавируса может пройти осенью вместе с гриппом. Об этом заявила Анна Попова.