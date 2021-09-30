Медики: у коронавируса резко изменились первые симптомы

Осенью резко изменились симптомы коронавируса, рассказал глава Профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков. По его словам, теперь COVID-19 легко перепутать с простудой или гриппом. В связи с этим пациенты поздно обращаются к врачу, передаёт ОСН.

По его словам, у заражённых стал наблюдаться сильный насморк. Раньше именно его отсутствие помогало отличить COVID-19 от простуды.

Буквально: сопли рекой. <...> Сократился срок от начала заболевания до начала пневмонии. Раньше дней семь, теперь дня три. Это, конечно, в целом ухудшает ситуацию, — рассказал он.

По его словам, некоторые вирусологи считают это признаком ослабевания вируса. Однако он сам не согласен с этим выводом.

30 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование на наличие антигена к COVID-19 начнётся 1 октября и будет проводиться в обязательном порядке.

Ранее стало известно, что столичные власти готовятся к четвёртой волне COVID-19 и собрались вводить новые ограничения, если потребуется. В том числе речь идёт о возвращении QR-кодов для входа в кафе и кинотеатры.

30 сентября в России был обновлён рекорд по числу смертей от коронавируса: за сутки от COVID-19 умерли 867 пациентов (против 857 днём ранее). Максимум по числу умерших из-за коронавируса в России обновляется третий день подряд. Общее число жертв с начала пандемии составило уже 207 255 человек.

Общее число случаев заражения COVID-19 возросло за сутки на 23 888 и достигло 7 511 026. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля.