Медики: коронавирус может выявиться повторно после выздоровления

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Повторные анализы нескольких жителей Южной Кореи, переболевших коронавирусом, дали положительный результат. Об этом сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. У таких пациентов, по мнению медиков, вирус активизировался повторно.

Поскольку анализы выздоровевших пациентов показали положительный результат <...> это может означать не повторное заражение, а возобновление активности вируса, — пояснила глава Центрального штаба по предотвращению эпидемий Чон Ын Гён.

Речь идёт о 51 пациенте из города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, которые являются одними из основных очагов распространения инфекции в стране. В настоящее время медики пытаются выяснить причины повторного выявления коронавируса в организме, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявили 954 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах.

По состоянию на 6 апреля число летальных исходов составило 47. Выздоровели 406 человек. Всего по стране проведено более 758 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

В мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.