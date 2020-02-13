https://static.news.ru/photo/29e0ec82-4e4c-11ea-ab80-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Солопов Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов может уйти с должности. Издание предложило стать главредом медиаменеджеру и журналисту Дмитрий Солопову.

Интерес «Ведомостей» к своей персоне потенциальный главред подтвердил в разговоре с «Интерфаксом». Солопов заявил, что в настоящий момент рассматривает это предложение.

Ранее Булавинов опровергал сообщения о том, что он может вскоре покинуть свой пост. Гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Глеб Прозоров сообщил информагентству, что контракт с Булавиновым действует до 23 апреля. Член совета директоров «Ведомостей» Татьяна Лысова отметила, что выбор нового главного редактора — это прерогатива представляемого ею органа, при этом в ближайшее время собрания совета директоров не планируется.

Дмитрий Солопов является основателем коммуникационного агентства PROGRESS, одним из сооснователей радиостанции Business FM, создателем радиостанции «Коммерсант FM». В 2013–2014 годах он был генеральным продюсером украинского «Радио Вести».

Ранее, как передавал NEWS.ru, владелец «Ведомостей» медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил, что собирается уступить свою должность бизнес-партнёру Владимиру Воронову.