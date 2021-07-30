МЧС Ростовской области не привлекали для борьбы со взрывом на химкомбинате
Силы управления МЧС по Ростовской области не привлекались для ликвидации последствий взрыва на химкомбинате в Каменске-Шахтинском. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Нам ничего не известно о происшествии, так как наши сотрудники не привлекались в данном эпизоде, — заявили в управлении МЧС по Ростовской области.
Ранее СМИ сообщили о том, что на химкомбинате в Каменске-Шахтинском произошёл мощный взрыв. Локализовать огонь удалось только через полчаса. Рабочие, которые находились в помещениях завода, не успели покинуть здание. По неподтверждённым данным, с ожогами были госпитализированы семь человек, один пострадавший скончался в больнице.