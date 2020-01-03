МЧС России 16 января даст пресс-конференцию, на которой расскажет об обеспечении безопасности в период крещенских праздников в Москве.
Главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве МЧС РФ Владимир Волков проинформируют о графике дежурства спасателей на санкционированных для проведения крещенских купаний местах, говорится в релизе ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что около 460 тыс. человек приняли участие в организованных в Москве крещенских купаниях в 2019 году. Всего в столице работало 59 оборудованных раздевалками, пунктами обогрева и туалетами площадок для купания.
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