https://static.news.ru/photo/d25f1b6c-2ef9-11ea-a95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России 16 января даст пресс-конференцию, на которой расскажет об обеспечении безопасности в период крещенских праздников в Москве.

Главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве МЧС РФ Владимир Волков проинформируют о графике дежурства спасателей на санкционированных для проведения крещенских купаний местах, говорится в релизе ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что около 460 тыс. человек приняли участие в организованных в Москве крещенских купаниях в 2019 году. Всего в столице работало 59 оборудованных раздевалками, пунктами обогрева и туалетами площадок для купания.