https://static.news.ru/photo/92086928-28a1-11ea-806d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

16 января в Москве пройдёт пресс-конференция МЧС России, посвящённая обеспечению безопасности на период крещенских праздников в Москве.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве МЧС России Владимир Волков расскажет, как будет организовано дежурство спасателей МЧС России на санкционированных для проведения крещенских купаний местах.

Как ранее писал NEWS.ru, протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о том, как лучше всего использовать крещенскую воду. Он отметил, что особых требований по её хранению нет. По его словам, такую воду можно пить при болезни или опасности, а также в тяжёлой ситуации.