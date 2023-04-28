В МЧС придумали, на кого возложить ответственность за пожары В МЧС предложили сделать собственника ответственным за любой пожар на его земле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России хочет возложить на собственника ответственность за любой пожар на его земле, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. По его словам, которые приводит ТАСС, ведомство намерено внести изменения в законодательство об ответственности собственников земель за их противопожарное состояние.

Наша задача с учетом свердловской трагедии инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности, — сказал Воронов.

Он сравнил предложение с ответственностью автомобилистов, когда штраф за нарушение ПДД получает владелец автомобиля, а не водитель.

Ранее сообщалось, что около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров, вспыхнувших 25 апреля в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс. В результате пожара в поселке Сосьва погиб один человек.

Кроме того, сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.