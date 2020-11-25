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МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

18:38, 25 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туман и гололедица могут представлять опасность для москвичей 25 и 26 ноября. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ТиНАО и ЗелАО города Москвы в период с 21 часа 25 ноября до 10 часов 26 ноября ожидается туман с видимостью 300–​800 метров, — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, в МЧС добавили, что с 19 часов 25 ноября в Москве ожидается гололедица.

Спасатели рекомендуют при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автотранспортными средствами. Кроме того, водителям советуют избегать опасных манёвров: обгонов, перестроений и опережений.

Ранее NEWS.ru писал, что оттепели и «метеокачели» ожидают жителей европейской части России в декабре. Перепадами температур с плюсовой на минусовую и обратно отметится неделя с 23 по 30 ноября. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил, что к этому добавятся метели и гололёд.

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