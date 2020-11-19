Синоптики предупредили об оттепелях в декабре

https://static.news.ru/photo/2ec6c812-2acd-11eb-b8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Оттепели и «метеокачели» ожидают жителей европейской части России в декабре. Перепадами температур с плюсовой на минусовую и обратно отметится следующая неделя, с 23 по 30 ноября.

К этому добавятся метели и гололёд, говорит начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололёдные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы, — цитирует синоптика РИА Новости.

Нормальная для этого времени года с отрицательными температурами установится в конце ноября. Но уже в декабре придут оттепели, характерные для центральной части России. В Москве это могут быть и слабые плюсовые температуры, заметил синоптик.

Очень большая вероятность, что будет одна-две оттепели, когда температура будет около нуля, — говорит Варакин.

Прошлая зима была рекордно тёплой, эта будет холоднее, предупредил специалист. Но температура всё равно окажется выше климатической нормы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами и снежным покровом ожидается в Москве с 25–30 ноября.