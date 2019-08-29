https://static.news.ru/photo/38ae6a54-ca72-11e9-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бесплатные курсы для работников СМИ, выезжающих в зоны чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, стартуют 11 сентября. Обучать корреспондентов будут сотрудники МЧС и представители Союза журналистов России.

Программа обучения основам безопасности при выполнении редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооружённых конфликтов рассчитана на 60 часов. Она включает аудиторные и практические занятия, — говорится на сайте МЧС .

Участники курсов узнают об условиях работы и правилах сохранения жизни и трудоспособности в экстремальных ситуациях.

Практический курс пройдёт на полигоне МЧС в подмосковном городе Ногинске.

Курс завершится сдачей экзамена. По итогам обучения работники СМИ получат соответствующий сертификат.

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров попросил власти Центральноафриканской республики (ЦАР) максимально ускорить расследование гибели российских журналистов. Убийство Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко произошло в июле 2018 года. В африканской стране они собирали информацию для фильма о частных военных компаниях (ЧВК) из России.