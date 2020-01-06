https://static.news.ru/photo/46992f80-3211-11ea-8169-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила председателю Собрания Исламского совета Ирана Али Ардаширу Лардижани телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолёта в Тегеране.

В России потрясены этой трагедией. Мы искренне сопереживаем гражданам Исламской Республики Иран, разделяем боль тех, кто понёс невосполнимые утраты, желаем им стойкости и твёрдости духа в этот тяжёлый час, — говорится в телеграмме.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Как ранее писал NEWS.ru, соболезнования от имени Совета Европы (СЕ) принесла украинцам генеральный секретарь организации Мария Бурич. Об этом сообщил пресс-секретарь СЕ Даниэль Холтген.