Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19

https://static.news.ru/photo/812a6c9e-346e-11eb-93b5-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый вице-спикер верхней палаты Андрей Яцкин.

У Валентины Ивановны был контакт с заболевшим коронавирусом, следуя правилам, она ушла на самоизоляцию. Она продолжает работать в удалённом режиме, — рассказал Яцкин на заседании Совфеда.

Именно Яцкин в среду, 2 декабря, в отсутствие Матвиенко проводит заседание. Он председательствует по поручению спикера.

Также глава пресс-службы Совфеда Владислав Пономаренко пояснил журналистам, каким образом Матвиенко работает удалённо. По его словам, она постоянно контактирует с руководителями комитетов и со своими заместителями, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Валентина Матвиенко выступила с предложением о преобразовании Минтруда в министерство труда, защиты и семейной политики. Она считает, что нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в России.

По данным на 1 декабря, в России жертвами COVID-19 за сутки стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки составило 24 763 человека.