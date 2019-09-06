Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что грузинская певица Нино Катамадзе призналась в любви к слушателям из России, потому что соскучилась по российским гонорарам.

Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам, — написал политик в своём Twitter....