https://static.news.ru/photo/96a22c42-d245-11e9-82ef-fa163e074e61_660.jpgВалентина МатвиенкоФото: Сергей Булкин/News.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кощунством попытки некоторых западных политиков «переписать историю», возложив на Россию ответственность за Вторую мировую войну.
В канун 75-летия Великой Победы активизировались некоторые политики, которые очень сильно пытаются переписать историю. Пытаются даже переложить на Россию вину за эту мировую трагедию, — цитирует РИА Новости Матвиенко.
Она объяснила это «кощунством», «издевательством над исторической памятью» и «цинизмом».
Как писал News.ru, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв ответил на слова писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда. По его словам, это заявление является фальсификацией истории. Спикер подчеркнул, что не защищает Сталина, но считает необходимым разделять его «негативные поступки» и победу в войне.