Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала главное условие благосостояния людей. Это создание таких условий, когда сохранять и беречь природу будет выгоднее, чем игнорировать экологические проблемы, пишет «Парламентская газета».
Главная задача законодателей, по мнению Валентины Матвиенко,
Матвиенко уверена, что России ещё очень много предстоит сделать в области совершенствования природоохранного законодательства. На первое место председатель Совета Федерации ставит разработку и принятие нормативных актов, которые усилят ответственность бизнеса за нанесение вреда природе.
На данный момент законодательство выстроено так, что предпринимателям выгоднее заплатить штраф, чем вкладываться в разработку и применение природосберегающих технологий.
Сейчас правительство России, парламентарии,готовят пакет законопроектов, общим знаменателем которых является реализация в области охраны природы принципов «загрязнил — убери», «причинил вред — плати». Нет сомнения, принятие таких законов стимулирует хозяйствующие субъекты к гораздо более бережному отношению к природе, к свёртыванию практики её хищнической эксплуатации", — заключила Матвиенко .
Как сообщалось ранее, власти США ещё могут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). На это у них есть две недели. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.