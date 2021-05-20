https://static.news.ru/photo/4f6ce10a-b9b6-11eb-9e53-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала главное условие благосостояния людей. Это создание таких условий, когда сохранять и беречь природу будет выгоднее, чем игнорировать экологические проблемы, пишет «Парламентская газета».

Главная задача законодателей, по мнению Валентины Матвиенко, заключаетс я в том, чтобы создать такие условия, которые позволят бизнесу и гражданам беречь и сохранять природу — и это будет выгоднее, чем игнорировать экологические проблемы.

Матвиенко уверена, что России ещё очень много предстоит сделать в области совершенствования природоохранного законодательства. На первое место председатель Совета Федерации ставит разработку и принятие нормативных актов, которые усилят ответственность бизнеса за нанесение вреда природе.

На данный момент законодательство выстроено так, что предпринимателям выгоднее заплатить штраф, чем вкладываться в разработку и применение природосберегающих технологий.

Сейчас правительство России, парламентарии,готовят пакет законопроектов, общим знаменателем которых является реализация в области охраны природы принципов «загрязнил — убери», «причинил вред — плати». Нет сомнения, принятие таких законов стимулирует хозяйствующие субъекты к гораздо более бережному отношению к природе, к свёртыванию практики её хищнической эксплуатации", — заключила Матвиенко .

Как сообщалось ранее, власти США ещё могут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). На это у них есть две недели. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.