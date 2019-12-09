Склонность наших руководителей к использованию ненормативной лексики известна, что называется, испокон веков. Но теперь, когда наше арго, сленг, а проще говоря, мат, стали законодательно изгонять с театральных подмостков и со страниц романов (вон даже Шнура в Ростове оштрафовали на кругленькую сумму), использование известного диалекта должностными лицами выглядит особенно контрастно.

Нет, у нас был премьер-министр от буровой, который, как утверждали, любил для большей доходчивости для подчинённых усилить свою речь каким-нибудь специфическим оборотом. Но он-то, по свидетельству соратников, так боялся сказануть что-нибудь эдакое при широкой публике, что говорил нарочито медленно, тщательно подбирая слова. А его сочли за тугодума.

Но вот и нынешние руководители новой волны (и что удивительно — женщины) уже не рискуют посоветовать своим согражданам питаться «макарошками» или пенсионерам «выйти из зоны комфорта». Но в своём чиновничьем раже стали допускать не слишком цензурные обороты. Так сказать — для пользы дела.

Вот вчера ещё мало кому известная в стране Александра Позднякова, глава отдела по молодёжной политике городка Сосновый Бор, что в Ленинградской области, решила напутствовать собравшихся там волонтёров залихватским признанием.

Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем всё равно. И если вы не будете реально в....ь (трудиться)... — заявила чиновница.

Утверждают, что аудитория отреагировала удивлённым гулом, который ораторша восприняла как одобрение. А сама начальница, теперь широко прославившаяся благодаря распространённой позже съёмке, искренне решила, что взбодрила ребят. Тут как не вспомнить: мы матом не ругаемся, мы матом говорим. А ведь Сосновый Бор — город особый, продвинутый, с собственной АЭС.

Александра Позднякова скриншот youtube.com

А вот другая непростая дама, целый мэр Липецка, Евгения Уваркина отправилась инспектировать ход работ по благоустройству местного Нижнего парка и осталась очень недовольной. На месте она обнаружила полный застой, и это в ожидании визита губернатора. На попавшей в Интернет съёмке самой госпожи мэра не видно, но слышен за кадром её властный голос:

Работа кипит, ... мать, просто кипит. Всё ещё разосрано. Никто не берётся, ничего не сделано.

Губернатор области по такому лексическому поводу пока воздерживается от комментариев. И тем более от каких-то административных выводов. Сама госпожа мэр полагает, что её подставили, слив «рабочую» запись в информационное пространство.

Конечно, стройка не та площадка для задушевных бесед. Сколько в народе ходит анекдотов о злосчастном Васе, который, уронив кирпич на ногу напарнику, узнал, что был просто неправ. Но уж лицам официальным, при должностях, надо себя как-то сдерживать. А то ведь ещё Владимир Даль отметил парадоксальную нашу поговорку: мы кого обидели, зла не помним.

Вот и наши чиновники, ругнувшись, уверены, что они поделились со слушателями долей оптимизма и уверенностью в завтрашнем дне, когда парк приведут в порядок, а волонтёры своим энтузиазмом компенсируют чужое равнодушие и апатию.