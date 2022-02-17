Математик назвал дату новой волны коронавируса в России

Пятая волна заболевания коронавирусом, которая сейчас идёт в России, не будет завершающей. После неё будет новый всплеск заражений, сообщил РИА Новости глава Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбГУ математик Алексей Боровков. По прогнозу специалиста, шестая волна накроет страну уже в июне.

Как подчеркнул Боровков, до лета коронавирусная инфекция точно не отступит, она будет медленно отступать. При этом выздоровление будет происходить медленнее, чем рост.

Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъём. Подъём же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать, — сказал математик.

Учёный на примере Петербурга рассказал, как будет развиваться новая вспышка COVID-19. По мнению Боровкова, рост заболеваний будет связан с наплывом туристов в летний период. Кроме того, он не исключил появления нового штамма коронавируса.

Ранее профессор центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса в России, связанная со штаммом «омикрон», может продлиться до апреля. Начиная с первых чисел февраля и сейчас Россия живёт в обстановке пика, считает эксперт. Он выразил уверенность, что количество заражённых за сутки больше не будет расти.