Мать псковского старшеклассника, который ударил по лицу учительницу, поговорила с журналистами на тему произошедшего инцидента. Она отметила, что не собирается оправдывать поведение своего сына, однако, как подчеркнула женщина, это «не повод обливать её грязью в Интернете».
По словам матери подростка, мальчик не является пациентом психиатрической клиники, как об этом писали в СМИ. Женщина говорит, что у него есть направление в лечебницу, однако оно было выдано после драки с педагогом.
Мать школьника подчеркнула: её сын сожалеет о случившемся. Он уже извинился перед педагогом. Учительница, как отметила родительница подростка, простила его.
Также она заявила, что её ребёнок не агрессивный, а нечто подобное с ним происходит в первый раз.
Я сына своего не оправдываю, нет. Если он такой вышел, то это не повод поливать меня грязью в Интернете. Я сейчас почитала комментарии — просто бред, — приводит слова женщины телеканал «360».
Как ранее писал NEWS.ru, мама школьного друга подростка, который ударил по лицу учительницу, рассказала журналистам о мальчике. Она не стала оправдывать поведение школьника, однако заметила, что знает его как «спокойного и отзывчивого ребёнка».