https://static.news.ru/photo/3c6fa400-523f-11ea-b8f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мать псковского старшеклассника, который ударил по лицу учительницу, поговорила с журналистами на тему произошедшего инцидента. Она отметила, что не собирается оправдывать поведение своего сына, однако, как подчеркнула женщина, это «не повод обливать её грязью в Интернете».

По словам матери подростка, мальчик не является пациентом психиатрической клиники, как об этом писали в СМИ. Женщина говорит, что у него есть направление в лечебницу, однако оно было выдано после драки с педагогом.

Мать школьника подчеркнула: её сын сожалеет о случившемся. Он уже извинился перед педагогом. Учительница, как отметила родительница подростка, простила его.

Также она заявила, что её ребёнок не агрессивный, а нечто подобное с ним происходит в первый раз.

Я сына своего не оправдываю, нет. Если он такой вышел, то это не повод поливать меня грязью в Интернете. Я сейчас почитала комментарии — просто бред, — приводит слова женщины телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, мама школьного друга подростка, который ударил по лицу учительницу, рассказала журналистам о мальчике. Она не стала оправдывать поведение школьника, однако заметила, что знает его как «спокойного и отзывчивого ребёнка».