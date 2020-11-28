Мать показала фото девочки с «пятном Бэтмена» на лице после операций

https://static.news.ru/photo/61dcb106-32d1-11eb-8d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: luna.love.hope/instagram.com

Мать девочки Луны Феннер с необычным родимым пятном на лице Кэрол опубликовала фотографию, демонстрирующую процесс заживления тканей после серии операций.

На снимке видно, что «пятно Бэтмена» на лице ребёнка уменьшилось, а кожа на щеке заживает. Также мать обратила внимание на «отметину» на левой ноге девочки — оттуда врачи взяли кожу для трансплантата. Аналогичную процедуру проделывали и с другой ногой, когда потребовалась кожа для носа.

По словам Кэрол, они вместе с дочерью планируют вернуться домой 9 декабря. В настоящее время с девочкой всё в порядке — она восстанавливается после операции.

По словам исполнительного директора краснодарской клиники ФДТ Андрея Алексуткина, дата следующей операции пока неизвестна — её определят, когда мать и дочь снова приедут в Россию, передаёт «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что Луна Феннер появилась на свет с покрывшим почти всё лицо меланоцитарным невусом, напоминающим маску известного героя американских комиксов и фильмов. Мама ребёнка приняла удивившее многих решение лечить её в России. Она рассказывала, что врачи из США были готовы избавить девочку от этой проблемы за 80 операций, общая стоимость которых составила бы $400 тысяч. Однако краснодарские медики предложили более щадящий метод, не предполагающий хирургического вмешательства.

Прошлой осенью Луна вместе с мамой прилетела в Россию и начала лечение в Краснодаре. Медики отмечали, что ребёнок абсолютно здоров, однако существует риск, что родимое пятно может перерасти в меланому. Сейчас облик девочки постепенно меняется, а её мама не может нарадоваться.