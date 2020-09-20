Мать погибшего в аварии с Ефремовым мужчины простила артиста

https://static.news.ru/photo/94e79532-fb47-11ea-9d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Мать водителя из Рязани Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием Михаила Ефремова в центры Москвы, не держит зла на актёра.

Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это... А потом... Куда же деваться?! Почему же его не прощать... Человек ведь уже умер, — поделилась Мария Ивановна.

Женщина отметила, что накануне ДТП чувствовала сильное недомогание, сообщает «Собеседник».

8 июня вечером в Москве Ефремов в состоянии алкогольного опьянения протаранил фургон курьерской службы на своём внедорожнике Jeep Grand Сherokee. Позже в крови актёра также нашли наркотики. Управлявший фургоном 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест. Позже он записал видеообращение к семье погибшего.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, чем полезным может заняться артист Михаил Ефремов во время своего заключения. Омбудсмен сообщила, что актёр может обучать молодых заключённых литературе. Она пояснила, что это поможет им сдать ЕГЭ. Администрация СИЗО пообещала решить вопрос с возможностью организации лекций.