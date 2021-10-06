Мать основателя Group-IB написала письмо Путину

Мать арестованного по обвинению в госизмене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова Людмила обратилась с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Она просит честного разбирательства. Послание Людмилы Сачковой опубликовал Forbes.

Я мать Сачкова Ильи, арестованного 29 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чём она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чём именно заключается измена Родине Сачковым Ильёй, — говорится в письме.

Людмила Сачкова характеризует сына как истинного патриота и глубоко верующего человека. Она убеждена в невозможности совершения Сачковым преступления, в котором его обвиняют. Однако, по её словам, никто не узнает о том, справедливы ли эти обвинения.

Главу компании-разработчика Group-IB Илью Сачкова арестовали в Москве 29 сентября на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статье о госизмене (275 УК РФ). В соответствии со статьёй, Сачкову грозит от 12 до 20 лет. Он не признаёт вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил за разъяснение дела основателя Group-IB. По его мнению, непрозрачность расследования станет критическим ударом по инвестиционной привлекательности IT-сектора в России.