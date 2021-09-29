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Бизнес-омбудсмен потребовал от силовиков разъяснений по делу Сачкова

13:06, 29 сентября 2021
Бизнес-омбудсмен потребовал от силовиков разъяснений по делу Сачкова Илья Сачков Фото: ilya.sachkov/facebook.com
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Правоохранители должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, чтобы избежать критического удара по инвестиционной привлекательности IT-сектора в России. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, слова которого приводит РИА Новости.

Титов отметил, что дела о госизмене обычно рассматриваются в закрытом режиме, однако следствию необходимо разъяснить обстоятельства дела Сачкова, особенно учитывая масштаб и уникальность его личности для IT-индустрии.

В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесён критический удар, — сказал Титов.

Ранее стало известно, что Илью Сачкова арестовали в Москве 29 сентября. Накануне в офисе организации прошли обыски. На данный момент известно, что Сачков арестован до 27 ноября. По статье о госизмене (275 УК РФ) гендиректору Group-IB грозит от 12 до 20 лет. Сам он не признаёт вину в государственной измене, как и факт сотрудничества с разведкой иностранных государств.

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