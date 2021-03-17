Мать бывшей жены Аршавина рассказала о состоянии дочери

https://static.news.ru/photo/e48c3d90-876a-11eb-8986-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

С трудом оправившаяся от аутоиммунной инфекции и перитонита бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина 38-летняя Алиса Казьмина заболела коронавирусом. В настоящее время она находится в больнице, где лечат пациентов с COVID-19. По мнению матери Алисы Натальи Сарычевой, её дочь могла заразиться в те дни, когда лежала в реанимации.

В интервью изданию StarHit Сарычева рассказала , что в ковидный госпиталь её дочь перевели 10 марта.

Была сначала совсем тяжёлая, сутки провела на ИВЛ, в данный момент получше, лежит в обычной палате. Поражение лёгких — 40%, и ещё начался плеврит, — сообщила женщина.

Трое детей Алисы в настоящее время находятся с бабушкой. При этом финансово женщине помогает первый муж Алексей Казьмин — отец двух старших детей Алисы.

Отец младшей дочери — футболист Андрей Аршавин — недавно через суд потребовал, чтобы Алиса и дети покинули особняк, который официально принадлежит матери спортсмена. Об этом писал NEWS.ru.