«Маски сброшены»: РЖД сообщили об отмене антиковидных мер

Требования о ношении масок снимаются для пассажиров поездов дaльнего следования и на вокзалах, но остаются в качестве рекомендательных мер, сообщили представители РЖД в своём Telegram-канале. При этом компания по-прежнему прoдолжит проводить дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов.

Маски сброшены — снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог, — говорится в сообщении.

Также отменяется обязательное требование замeрять температуру тела пассажиров в ходе поездки. При этом пассажирам больше не надо соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.

При этом сотрудники перевозчика, непосредственно общающиеся с пассажирами, обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков ранее рассказал, что во время вспышки «омикрон»-штамма коронавируса эффективность масок снизилась. Он отметил, что из-за этого штамма у многих людей появился иммунитет, поэтому потребность в масках отпала.