Mash: телеведущего Вадима Верника госпитализировали с коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вадим Верник

Известный российский телеведущий Вадим Верник госпитализирован с коронавирусом в Москве, сообщается в Telegram-канале Mash. Отмечается, что телеведущий пытался самостоятельно бороться с температурой и кашлем, но из-за проблем с сердцем его самочувствие ухудшилось.

Вадима Эмильевича госпитализировали в одну из московских больниц. По кафельным коридорам он передвигается на каталке, медики оценивают его состояние как среднетяжёлое, — сказано в сообщении.

Верник является главредом журнала «ОК» и заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в больницу с коронавирусом был отправлен второй из братьев, актер и телеведущий Игорь Верник. Сам Верник впоследствии опроверг информацию о своей госпитализации и рассказал, что находится дома и немного болеет. По словам актера, у него сел голос.

Тем временем по состоянию на 15 сентября в России за сутки выявили более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом. Показатель стал рекордным с марта 2022 года, тогда выявили 58 675 случаев.