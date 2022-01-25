Актёр Верник опроверг слухи о заболевании коронавирусом

Российский актёр Игорь Верник в интервью изданию «Вечерняя Москва» опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом. Верник рассказал, что находится сейчас дома и немного болеет. У актёра сел голос. Некоторые СМИ ранее сообщали, что Верник якобы был отправлен в больницу с коронавирусом.

Это бред. Можете не волноваться: о госпитализации — неправда, — заверил он.

Ранее также появилась информация, что 85-летний актёр Леонид Куравлев заболел пневмонией. Тесты на COVID-19 были отрицательными.

Куравлёв находится в четвёртой реанимации городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. У него была диагностирована вирусная пневмония. Артист дышит при помощи кислородной маски. Также у него диагностировано тяжёлое поражение головного мозга, есть проблемы с речью и памятью.

Из-за нарушения функций глотания Куравлёву сделали экстренную операцию на желудке. Медики не давали никаких прогнозов, но состояние актёра вызывало у них большие опасения.