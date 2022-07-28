Mash: стендап-комик Руслан Белый отсудил у застройщика 3,6 млн рублей

Фото: Социальные сети Руслана Белого

Руслан Белый

Известный российский стендап-комик Руслан Белый смог отсудить у застройщика 3,6 млн рублей за то, что тот не сдал квартиру в срок, пишет Telegram-канал Mash. Как отмечается, жилье для звезды отечественного юмора должны были сдать еще два года назад, но сроки были сорваны.

Первую квартиру в элитном жилом комплексе в Москве Руслан Белый купил еще в 2018 году, через год решил приобрести еще одну в том же доме. Общая площадь жилья составила 204 метра, его должны были сдать еще в 2020 году, но этого не произошло. Руслан Белый решил обратиться в суд, отмечает Mash.

По данным Telegram-канала, на суде застройщик объяснил задержку пандемией коронавируса. Тем не менее подрядчик остался должен артисту 3,6 млн рублей, в эту сумму входят штраф, неустойки и моральный вред.

Ранее сообщалось, что число проблемных новостроек в России выросло почти вдвое с конца прошлого года, долгостроями грозят стать 800 объектов. Квартиры в таких домах купили порядка 74 тысяч семей, более 480 проектов остались в перечне ещё с прошлого года, к ним в 2022 году добавились 324 новостройки.