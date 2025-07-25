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25 июля 2025 в 17:01

Маринуем свинину без тонны лука: удивительно мягкий шашлык

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свинину для шашлыка можно замариновать без тонны лука. По этому рецепту вы приготовите сочное, ароматное мясо с золотистой корочкой и нежной текстурой внутри, где доминирует натуральный вкус свинины, подчеркнутый пряными нотками специй.

Для маринада смешайте 1 кг нарезанной кубиками свиной шеи с 1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 2 ст. л. горчицы, 3 ст. л. оливкового масла, соком 1 лимона и 1 ч. л. молотого кориандра. Добавьте 3 лавровых листа и 1 ст. л. меда для карамелизации. Маринуйте 4–6 часов в холодильнике. Нанизывайте мясо на шампуры, чередуя с дольками лимона, которые придадут свежесть без лукового запаха. Жарьте на углях 15–20 минут, постоянно поворачивая, до румяной корочки.

Готовый шашлык получается удивительно мягким, с тонким цитрусовым ароматом и пряным послевкусием — идеальное сочетание с лавашом и зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить сочный шашлык из курицы с ананасами.

свинина
шашлыки
рецепты
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
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