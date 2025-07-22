Эти сочные тропические шашлычки спасут ваш ужин — готовим в духовке

Эти сочные тропические шашлычки спасут ваш ужин — готовим в духовке

Тропические шашлычки — яркий и сочный вариант ужина, который легко приготовить прямо в духовке. Курица с апельсином, сладким перцем и пряным маринадом получается особенно ароматной и нежной. Отличное решение, когда хочется чего-то необычного и вкусного без лишних хлопот.

Ингредиенты:

куриное филе — 850 г;

апельсин — 1 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

мед — 0,5 ч. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

белый перец — 0,5 ч. л.;

соус сладкий чили — по вкусу;

майонез — 1–2 ст. л.;

петрушка — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе нарезать крупными кубиками. Апельсин очистить и разобрать на дольки. Перец нарезать квадратами. Смешать майонез, мед, паприку, белый перец и соус чили — получится маринад. Замариновать курицу на 20–30 минут. Нанизать мясо, перец и апельсин на шпажки. Выложить на противень и запекать при 200°C около 25 минут. Посыпать свежей петрушкой перед подачей.

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