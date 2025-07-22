Эти сочные тропические шашлычки спасут ваш ужин — готовим в духовке

Тропические шашлычки — яркий и сочный вариант ужина, который легко приготовить прямо в духовке. Курица с апельсином, сладким перцем и пряным маринадом получается особенно ароматной и нежной. Отличное решение, когда хочется чего-то необычного и вкусного без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- куриное филе — 850 г;
- апельсин — 1 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- мед — 0,5 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- белый перец — 0,5 ч. л.;
- соус сладкий чили — по вкусу;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- петрушка — по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе нарезать крупными кубиками. Апельсин очистить и разобрать на дольки. Перец нарезать квадратами.
- Смешать майонез, мед, паприку, белый перец и соус чили — получится маринад. Замариновать курицу на 20–30 минут.
- Нанизать мясо, перец и апельсин на шпажки. Выложить на противень и запекать при 200°C около 25 минут.
- Посыпать свежей петрушкой перед подачей.
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