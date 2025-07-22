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22 июля 2025 в 16:03

Эти сочные тропические шашлычки спасут ваш ужин — готовим в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тропические шашлычки — яркий и сочный вариант ужина, который легко приготовить прямо в духовке. Курица с апельсином, сладким перцем и пряным маринадом получается особенно ароматной и нежной. Отличное решение, когда хочется чего-то необычного и вкусного без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 850 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • мед — 0,5 ч. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • белый перец — 0,5 ч. л.;
  • соус сладкий чили — по вкусу;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • петрушка — по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать крупными кубиками. Апельсин очистить и разобрать на дольки. Перец нарезать квадратами.
  2. Смешать майонез, мед, паприку, белый перец и соус чили — получится маринад. Замариновать курицу на 20–30 минут.
  3. Нанизать мясо, перец и апельсин на шпажки. Выложить на противень и запекать при 200°C около 25 минут.
  4. Посыпать свежей петрушкой перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
курица
апельсины
шашлыки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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