Маралы чуть не сбили машину Путина в сибирской тайге

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии коллективного иммунитета. Для этого иммунитет должен быть сформирован на уровне 80%, пишет ТАСС.

Можно выстроить абсолютно чёткий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного, заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы, что достаточно будет...