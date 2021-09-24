Маралы чуть не сбили машину Путина в сибирской тайге
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:18, 26 сентября 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время поездки на автомобиле по сибирской тайге в начале сентября встретили маралов. Животные пробежали мимо, едва не врезавшись в машину президента, кадры его отдыха показал REN TV.
Огромные маралы просто. Я таких ещё не видел... Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной, — отметил Путин.
Глава государства пошутил, что животным следовало бы выступать на Олимпийских играх.
Равных бы не было, — добавил президент.
Ранее стало известно, что Владимир Путин провёл в сибирской тайге несколько дней после поездки на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В Сибири он отдыхал с министром обороны Сергеем Шойгу, рассказал 7 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.