Мантуров: Минпромторг выполняет все заявки на защитные костюмы для медиков

https://static.news.ru/photo/4587baec-8f01-11ea-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство выполняет все заявки по поставкам защитных костюмов для медицинских работников.

Об этом сообщает ТАСС. Мантуров отметил, что в настоящее время в России производится до 110 тысяч защитных костюмов в месяц. К середине мая этот показатель планируется довести до 150 тысяч. Несмотря на это, Минпромторг дополнительно закупает костюмы за рубежом. В мае ведомство рассчитывает приобрести около 1,8 млн единиц защитного снаряжения в Китае. Столько же закупят российские коммерческие структуры.

Как передавал NEWS.ru, ранее Мантуров заявил, что Россия смогла наладить производство медицинских масок в необходимых объёмах. По словам министра, в настоящее время в РФ ежесуточно производится до 8 млн масок, из них 3 млн — медицинские. В апреле было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Ещё 105 млн масок было поставлено из Китая.