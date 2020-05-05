Мантуров: Минпромторг выполняет все заявки на защитные костюмы для медиков

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство выполняет все заявки по поставкам защитных костюмов для медицинских работников.
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Как передавал NEWS.ru, ранее Мантуров заявил, что Россия смогла наладить производство медицинских масок в необходимых объёмах. По словам министра, в настоящее время в РФ ежесуточно производится до 8 млн масок, из них 3 млн — медицинские. В апреле было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Ещё 105 млн масок было поставлено из Китая.
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