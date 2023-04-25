Малышева рассказала, как заранее вычислить рак по одному анализу Малышева: наличие генов BRCA1 и BRCA2 на 70% повышает риск развития рака груди

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Заранее вычислить риск развития рака у женщин можно, сдав анализ на гены BRCA1 и BRCA2, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при наличии этого гена риск развития злокачественной опухоли в груди повышается до 70%.

BRCA1 и 2 это гены, которые говорят о том, что у женщины будет рак груди, — сказала Малышева.

Телеведущая рассказала, что если анализ на наличие этих генов дал положительный результат, то девушкам после 25 лет необходимо проходить регулярные обследования, раз в полгода делая УЗИ молочной железы и маммографию. Сдать анализ можно после 18 лет. Эту процедуру особенно важно пройти тем, чьи близкие родственницы сталкивались с онкозаболеваниями.

Ранее главный врач-маммолог Фатима Тамаева предупредила, что вероятность развития рака груди повышается с возрастом. Так, в возрасте от 40 до 49 лет его обнаруживают у одной из 69 пациенток. О развитии опухоли может свидетельствовать изменение формы груди, выделения, отеки, уплотнения, боли в молочных железах, а также изменение цвета кожи.