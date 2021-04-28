Малоимущие россияне могут получить право оформлять банкротство бесплатно

https://static.news.ru/photo/bed4af58-a8b5-11eb-b71f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты предлагают предоставить малообеспеченным гражданам право бесплатно и во внесудебном порядке оформлять банкротство. Соответствующий законопроект 29 апреля планирует внести в Госдуму депутат Наталья Костенко, сообщат «Парламентская газета».

обходится в среднем около 50 тысяч рублей. Поэтому россиянам с небольшими доходами такие расходы не потянуть, считает Костенко. В настоящее время процедура оформления банкротствав среднем около 50 тысяч рублей. Поэтому россиянам с небольшими доходами такие расходы не потянуть, считает Костенко.

У таких граждан в рамках исполнительного производства удерживают в счёт долга половину доходов. Оставшихся денег им едва хватает на покупку еды, оплату коммунальных услуг и прочие базовые потребности, — отметила парламентарий.

Для решения этой проблемы Костенко предлагает предоставить право бесплатно оформлять банкротство тем людям, чей доход не превышает двукратной величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения или пенсионера. При этом подавать документы им необходимо разрешить до того, как приставы наложат взыскание на их скудные зарплаты и пенсии.

Поправки предлагается внести в закон «О несостоятельности». Сейчас по закону признать себя банкротом во внесудебном порядке могут граждане, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, при этом у них не должно быть имущества, в том числе и доходов, на которое можно обратить взыскание.

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