Магия чисел: около 850 пар поженились в Москве 10 октября

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Почти 850 пар молодожёнов зарегистрировали свои отношения в красивую дату — 10.10.2020 года. Из них более 100 пар провели торжественную церемонию на необычных площадках.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичное управление ЗАГС. Отмечается, что когда брак заключается в такие красивые даты, то сотрудники ЗАГС произносят особые, тематические, речи для молодых и их гостей.

В этом году необычными площадками для бракосочетаний в Москве стали усадьба Муравьевых-Апостолов, башне Меркурий «Меркури-Спейс», в центре искусств Храма Христа Спасителя, на стадионе «Спартак» и в Храме Матроны Московской.

Также молодые пары приняли участие в церемонии высадки черешневых деревьев на ВДНХ в «Саду молодоженов».

Ранее стало известно, каких женихов-иностранцев предпочитают москвички. Чаще всего на москвичках женятся граждане Турции (81 человек), Нигерии (63), Вьетнама (54), США (47), Великобритании (42), Италии (41), Израиля (40), Кубы (35) и Германии (32). В то же время замуж в Москве выходят гражданки Греции (66), Вьетнама (50), Нигерии (15), Латвии (9), Эстонии (9), Германии (8) и Кубы (8), писал NEWS.ru.